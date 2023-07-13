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В Союдлю временно приостановлена деятельность компании

В Союдлю временно приостановлена деятельность компании 20:27
Внутренняя политика
13 июля 2023 г. 21:08
В Союдлю временно приостановлена деятельность компании

Учитывая опасность, возникшую для природы и здоровья людей в Союдлю, было принято решение о временном прекращении деятельности компании.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов заявил, что принял решение об этом на втором заседании комиссии, созданной для расследования ситуации в селе Союдлю Гедабекского района.

Вопрос о возобновлении деятельности предприятия может быть рассмотрен в том случае, если оно организует свою работу в соответствии с результатами оценивания, проводимой привлеченной международной компанией.

В то же время Министерству здравоохранения было поручено осуществлять постоянный контроль и периодически проводить диспансеризацию сельского населения, в том числе сотрудников, работающих на предприятии.

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Версия на азербайджанском языке Söyüdlüdə şirkətin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb

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