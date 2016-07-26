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    ​В связи со взрывом на заводе "Араз" создана государственная комиссия

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственной комиссии в связи со взрывом, произошедшим на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, в документе отмечается, что 26 июля 2016 года на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики, расположенном в городе Ширван, произошел взрыв, в результате есть раненые.

    В целях расследования причин происшествия и ликвидации его последствий глава государства постановил создать Государственную комиссию в следующем составе:

    председатель Комиссии

    Ягуб Эйюбов - первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

    члены Комиссии:

    Явер Джамалов - министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики

    Закир Гасанов - министр обороны Азербайджанской Республики

    Закир Гаралов - генеральный прокурор Азербайджанской Республики

    Мадат Гулиев - начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

    Вилаят Эйвазов - первый заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

    Салим Муслимов - министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

    Фаиг Таги-заде - заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

    Аббас Велибеков - заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

    Мардан Джамалов - глава Исполнительной власти города Ширван.

    Согласно распоряжению, Государственная комиссия должна расследовать причины и обстоятельства происшествия, наметить и осуществить неотложные меры по ликвидации его последствий, обеспечить лечение пострадавших в результате происшествия и оказание им другой необходимой помощи, проинформировать президента Азербайджанской Республики о проделанной работе.

    Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики поручено совместно с министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям осуществить в связи с происшествием следственные мероприятия.

    Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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