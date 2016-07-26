​В связи со взрывом на заводе "Араз" создана государственная комиссия

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Государственной комиссии в связи со взрывом, произошедшим на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в документе отмечается, что 26 июля 2016 года на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики, расположенном в городе Ширван, произошел взрыв, в результате есть раненые.

В целях расследования причин происшествия и ликвидации его последствий глава государства постановил создать Государственную комиссию в следующем составе:

председатель Комиссии

Ягуб Эйюбов - первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

члены Комиссии:

Явер Джамалов - министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики

Закир Гасанов - министр обороны Азербайджанской Республики

Закир Гаралов - генеральный прокурор Азербайджанской Республики

Мадат Гулиев - начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Вилаят Эйвазов - первый заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики

Салим Муслимов - министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

Фаиг Таги-заде - заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Аббас Велибеков - заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

Мардан Джамалов - глава Исполнительной власти города Ширван.

Согласно распоряжению, Государственная комиссия должна расследовать причины и обстоятельства происшествия, наметить и осуществить неотложные меры по ликвидации его последствий, обеспечить лечение пострадавших в результате происшествия и оказание им другой необходимой помощи, проинформировать президента Азербайджанской Республики о проделанной работе.

Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики поручено совместно с министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям осуществить в связи с происшествием следственные мероприятия.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.