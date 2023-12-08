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В связи с внеочередными президентскими выборами при ЦИК созданы экспертная и рабочая группы

В связи с внеочередными президентскими выборами при ЦИК созданы экспертная и рабочая группы В связи с внеочередными президентскими выборами при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) создана экспертная группа для расследования действий, нарушающих избирательное право граждан, и жалоб.
Внутренняя политика
8 декабря 2023 г. 17:11
В связи с внеочередными президентскими выборами при ЦИК созданы экспертная и рабочая группы

В связи с внеочередными президентскими выборами при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) создана экспертная группа для расследования действий, нарушающих избирательное право граждан, и жалоб.

Как сообщает Report, об этом сказала секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Решение о создании экспертной группы было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Кроме того, было принято решение о создании рабочей группы при ЦИК на внеочередных президентских выборах. Руководителем рабочей группы назначен член ЦИК Этибар Гулиев.

Отметим, что 7 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в Азербайджане внеочередных президентских выборов.

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