В связи с референдумом 25 сентября объявлено "днем тишины"

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В связи со всенародным голосованием (референдумом) в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, назначенным на 26 сентября 2016 года, 25 сентября объявлено "днем тишины".

Как сообщает Report, в связи с референдумом в Центризбиркоме зарегистрированы три агитационные группы - "Ени Азербайджан", "Гражданское общество" и "Муниципалитет".

Зарегистрированные агитационные группы приступили к агитации 3 сентября. Агитация завершится 25 сентября в 08:00. Согласно Избирательному кодексу Азербайджанской Республики, запрещается проводить любую предвыборную агитацию в день голосования и в предшествующий ему день, то есть в "день тишины".