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    В связи с референдумом 25 сентября объявлено "днем тишины"

    Агитация завершится 25 сентября в 08:00

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В связи со всенародным голосованием (референдумом) в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, назначенным на 26 сентября 2016 года, 25 сентября объявлено "днем тишины".

    Как сообщает Report, в связи с референдумом в Центризбиркоме зарегистрированы три агитационные группы - "Ени Азербайджан", "Гражданское общество" и "Муниципалитет".

    Зарегистрированные агитационные группы приступили к агитации 3 сентября. Агитация завершится 25 сентября в 08:00. Согласно Избирательному кодексу Азербайджанской Республики, запрещается проводить любую предвыборную агитацию в день голосования и в предшествующий ему день, то есть в "день тишины".

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