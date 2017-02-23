В связи с проведением 25-й годовщины Ходжалинской трагедии некоторые дороги будут перекрыты - СПИСОК

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Для обеспечения спокойного, беспрерывного и безопасного многолюдного шествия, которое пройдет по случаю 25-й годовщины Ходжалинского геноцида к памятнику "Крик матери" ("Ana fəryadı") на проспекте Ходжалы Хатаинского района, в этот день будет ограничено движение всех автомобилей на столичных проспектах Нефтяников, Ходжалы, улицах Юсифа Сафарова, Наджафгулу Рафиева, параллельных и пересекающихся с ними улицах и проспектах.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции города Баку (ГУГДПБ), полковник полиции Вагиф Асадов.

Предусматривается, что участники шествия по случаю 25-й годовщины кровавой трагедии пройдут от места пересечения проспектов Нефтяников и Бюльбюля, по площади Азадлыг, обойдут памятник "Крик матери" на проспекте Ходжалы, пройдя через улицу Юсифа Сафарова, и тем же маршрутом будут передвигаться в направлении улиц 28 Мая и А.С.Пушкина.

В связи с этим будут поставлены ограничения на передвижение всех автомобилей по указанному маршруту. То есть:

1. От 14 км дороги Баку-Алят и выхода Торгового центра "Садарак" к 3-й кольцевой дороге;

2. От 20-го участка по дороге Нагорного парка в поселок Бадамдар;

3. Поселок Баилово – от улиц Ахада Ягубова и Гюльбалы Алиева в поселок 20-й участок;

4. От Площади флага и административного здания Dalğa plaza к улице М.Усейнова.

Также планируется изменение направления движения транспорта с 7:00 утра до завершения мероприятия на следующих улицах – Теймура Эльчина, Лермонтова, Шейха Шамиля, Истиглалийет, 10-й парк, Мехти Гусейна, круга 10 завода, пересечении проспекта Бабека и улицы Наджафгулу Рафиева, пересечении улиц Афияддина Джалилова и Наджафгулу Рафиева, от административного здания Центра Гейдара Алиева, пересечении проспекта Хатаи и улицы Демирчизаде, а также улицах Агаоглу, Тебриз, Кероглу Рагимова и Самеда Вургуна, Узеира Гаджибекова, Хагани, А.С.Пушкина, 28 Мая, Р.Зорге, К.Сафаралиевой, Ф.Амирова, проспектов Азадлыг, Бюльбюля, Рашида Бейбутова.

С учетом того, что церемония почтения памяти также представляет мировое значение, Главное управление государственной дорожной полиции города Баку рекомендует населению, владельцам автомобилей и водителям не пользоваться личными автомобилями в указанных направлениях. Обращаясь к желающим принять участие в церемонии почтения памяти, выражается просьба отдавать предпочтение общественному транспорту. Также регулируется движение в направлении аэропорта с южной стороны по 3-й кольцевой дороге, а с северной стороны – Балаханской и Забратской дорогам.