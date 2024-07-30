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Граждане смогут проверить свое имя в списках избирателей в центрах "ASAN xidmət"

Граждане смогут проверить свое имя в списках избирателей в центрах "ASAN xidmət" В связи с предстоящими выборами в Милли Меджлис в центрах "ASAN xidmət" запущен инновационный проект.
Внутренняя политика
30 июля 2024 г. 18:15
Граждане смогут проверить свое имя в списках избирателей в центрах ASAN xidmət

В связи с предстоящими выборами в Милли Меджлис в центрах "ASAN xidmət" запущен инновационный проект.

Как сообщает Report, граждане смогут проверить свое имя в списках избирателей в разделе "Проверить статус избирателя" в терминалах "ASAN növbə", а также определить избирательный округ и участок, к которому они привязаны.

В случае, если данные не будут отражаться в системе, граждане получат возможность обратиться в ЦИК на месте, через эту систему.

Инновационное решение реализуется в рамках совместного проекта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и "ASAN xidmət".

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Версия на азербайджанском языке Seçicilər səs verəcəkləri məntəqələri "ASAN xidmət"də öyrənə biləcəklər

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