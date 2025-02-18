В связи с ожидаемым снегопадом усилена работа коммунальных служб Баку и районов

В связи с ожидаемым снегопадом городская администрация Баку дала соответствующие поручения районным исполнительным властям.
Об этом сообщили в ответ на запрос Report в столичной ИВ.
Было отмечено, что городские и районные коммунальные службы будут работать в усиленном режиме в эти дни:
"Автомобильная и специальная техника служб приведена в готовность, организовано дежурство. Подготовлены списки лиц, ответственных за очистку улиц и кварталов от снега в районах, к этим работам будет привлечена техника не только коммунальных служб, но и управлений, организаций, муниципалитетов и частных структур".