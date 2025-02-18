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В связи с ожидаемым снегопадом усилена работа коммунальных служб Баку и районов

В связи с ожидаемым снегопадом усилена работа коммунальных служб Баку и районов В связи с ожидаемым снегопадом городская администрация Баку дала соответствующие поручения районным исполнительным властям.
Внутренняя политика
18 февраля 2025 г. 18:19
В связи с ожидаемым снегопадом усилена работа коммунальных служб Баку и районов

В связи с ожидаемым снегопадом городская администрация Баку дала соответствующие поручения районным исполнительным властям.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в столичной ИВ.

Было отмечено, что городские и районные коммунальные службы будут работать в усиленном режиме в эти дни:

"Автомобильная и специальная техника служб приведена в готовность, организовано дежурство. Подготовлены списки лиц, ответственных за очистку улиц и кварталов от снега в районах, к этим работам будет привлечена техника не только коммунальных служб, но и управлений, организаций, муниципалитетов и частных структур".

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