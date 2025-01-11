В связи с муниципальными выборами на избирательных участках будут установлены веб-камеры

В Азербайджане в связи с муниципальными выборами на 1000 избирательных участках будут установлены веб-камеры.

В Азербайджане в связи с муниципальными выборами на 1000 избирательных участках будут установлены веб-камеры.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, одним из главных условий выборов является прозрачность процесса, поэтому представители СМИ также смогут свободно наблюдать за ходом голосования.

Глава ЦИК добавил, что для избирателей, которые по определенным причинам не смогут прийти на избирательные участки, будут организованы переносные ящики для голосования. Кроме того, люди с ограниченными возможностями передвижения смогут воспользоваться пандусами для доступа к участкам.