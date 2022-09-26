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В связи с Днем памяти организовано посещение Аллеи почетного захоронения и Аллеи шехидов

В связи с Днем памяти организовано посещение Аллеи почетного захоронения и Аллеи шехидов При организации Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) в связи с "Днем памяти 27 сентября" было организовано посещение могилы великого лидера Гейдара Алиева, 2-й Аллеи почетного захоронения и Аллеи шехидов.
Внутренняя политика
26 сентября 2022 г. 12:04
В связи с Днем памяти организовано посещение Аллеи почетного захоронения и Аллеи шехидов

При организации Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) в связи с "Днем памяти 27 сентября" было организовано посещение могилы великого лидера Гейдара Алиева, 2-й Аллеи почетного захоронения и Аллеи шехидов.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие заведующий сектором отдела по работе с НПО и коммуникации Администрации президента Азербайджана, заместитель председателя Наблюдательного совета Агентства Вюсал Гулиев, члены Наблюдательного совета, сотрудники Агентства, представители 500 неправительственных организаций.

Собравшиеся почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, героических сынов Родины, погибших за территориальную целостность Азербайджана, и возложили цветы на их могилы.

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Версия на английском языке ФотоNGO representatives visit Alley of Martyrs and Alley of Honor ahead of Remembrance Day
Версия на азербайджанском языке ФотоAnım Günü ilə əlaqədar Fəxri və Şəhidlər xiyabanları ziyarət olunub

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