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В связи с COP29 в школах продлены осенние каникулы, вузы Баку и Абшерона перейдут на дистанционное обучение

В связи с COP29 в школах продлены осенние каникулы, вузы Баку и Абшерона перейдут на дистанционное обучение Кабинет министров принял постановление "О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджана в период проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных На
Внутренняя политика
1 августа 2024 г. 12:15
В связи с COP29 в школах продлены осенние каникулы, вузы Баку и Абшерона перейдут на дистанционное обучение

Кабинет министров принял постановление "О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджана в период проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения".

Как сообщает Report, согласно постановлению, в образовательных учреждениях, действующих на территории Азербайджана (за исключением специальных учебных заведений), будет обеспечена организация учебного и учебно-воспитательного процесса по ступеням образования в следующем порядке:

По ступени общего образования - осенние каникулы с 12 по 22 ноября 2024 года;

По ступеням профессионального, среднего специального и высшего образования обучение в дистанционной форме с 12 по 22 ноября 2024 года в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе.

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Версия на азербайджанском языке COP29-la əlaqədar məktəblərdə payız tətilinin müddəti uzadılıb, Bakı, Sumqayıt və Abşerondakı universitetlər distant təhsilə keçir

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