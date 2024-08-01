В связи с COP29 в школах продлены осенние каникулы, вузы Баку и Абшерона перейдут на дистанционное обучение

Кабинет министров принял постановление "О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджана в период проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных На

Кабинет министров принял постановление "О дополнительных мерах по организации деятельности образовательных учреждений, действующих на территории Азербайджана в период проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения".

Как сообщает Report, согласно постановлению, в образовательных учреждениях, действующих на территории Азербайджана (за исключением специальных учебных заведений), будет обеспечена организация учебного и учебно-воспитательного процесса по ступеням образования в следующем порядке:

По ступени общего образования - осенние каникулы с 12 по 22 ноября 2024 года;

По ступеням профессионального, среднего специального и высшего образования обучение в дистанционной форме с 12 по 22 ноября 2024 года в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе.