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    ​В связи с 92-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева в Баку проводится праздник цветов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие на празднике цветов

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В связи 92-ой годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в парке перед Дворцом, носящим имя Общенационального лидера, проводится праздник цветов.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, члены их семьи приняли участие на празднике цветов.

    В парке по случаю 92-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева создан памятник из цветов. 

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