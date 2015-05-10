​В связи с 92-й годовщиной со дня рождения Гейдара Алиева в Баку проводится праздник цветов

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В связи 92-ой годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева в парке перед Дворцом, носящим имя Общенационального лидера, проводится праздник цветов.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, члены их семьи приняли участие на празднике цветов.

В парке по случаю 92-й годовщины со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева создан памятник из цветов.