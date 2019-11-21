В Сумгайыте группе лиц предоставлена персональная пенсия

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики в связи с 70-летним юбилеем города Сумгайыт.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в связи с 70-летним юбилеем города Сумгайыт и за заслуги в социально-экономическом развитии города персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим лицам:

Бабаевой Офелье Гаджимамед гызы

Гулиеву Тебрику Музаффар оглу

Махсудову Махсудали Аббас оглу

Шафиеву Ашрафу Джавад оглу.