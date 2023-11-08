В Сумгайыте состоялось шествие военнослужащих в честь Дня Победы

В Сумгайыте состоялось шествие военнослужащих по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

В Сумгайыте состоялось шествие военнослужащих по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, сначала в исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Память шехидов почтили минутой молчания.

Затем состоялось шествие военнослужащих в сопровождении военного оркестра. К шествию присоединились и школьники.

В городе также прошло мероприятие, посвященное Дню Победы, в котором приняли участие глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджов, депутаты, руководители правоохранительных органов, члены семей шехидов и ветераны, представители городской общественности.

В рамках мероприятий была проведена акция по посадке деревьев. В течение дня на территории Сумгайытского бульвара было посажено 11 тысяч деревьев.