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В Сумгайыте состоялось шествие военнослужащих в честь Дня Победы

В Сумгайыте состоялось шествие военнослужащих в честь Дня Победы В Сумгайыте состоялось шествие военнослужащих по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 14:53
В Сумгайыте состоялось шествие военнослужащих в честь Дня Победы

В Сумгайыте состоялось шествие военнослужащих по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, сначала в исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Память шехидов почтили минутой молчания.

Затем состоялось шествие военнослужащих в сопровождении военного оркестра. К шествию присоединились и школьники.

В городе также прошло мероприятие, посвященное Дню Победы, в котором приняли участие глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджов, депутаты, руководители правоохранительных органов, члены семей шехидов и ветераны, представители городской общественности.

В рамках мероприятий была проведена акция по посадке деревьев. В течение дня на территории Сумгайытского бульвара было посажено 11 тысяч деревьев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda Zəfər Günü münasibətilə hərbçilərin yürüşü keçirilib

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