В Сумгайыте состоялось открытие предприятия по производству керамической плитки ООО Azərbaycan Vanhong Ceramics Co

В Сумгайыте состоялось открытие предприятия по производству керамической плитки ООО Azərbaycan Vanhong Ceramics Co.

В Сумгайыте состоялось открытие предприятия по производству керамической плитки ООО Azərbaycan Vanhong Ceramics Co.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на предприятии.

Было сообщено, что в промышленном парке на территории более 20 гектаров с использованием передовых китайских технологий будет осуществляться производство высококачественной керамической плитки различных размеров. Хотя первоначально инвестиционная стоимость предприятия со 100-процентным китайским капиталом планировалась на уровне 40 млн долларов США, а число сотрудников должно было составить 400 человек, в настоящее время в предприятие вложены инвестиции в размере 50 млн долларов США, работой обеспечены 484 человека. Продукция предприятия годовой производственной мощностью 18 млн квадратных метров будет реализовываться на внутреннем рынке, а также экспортироваться в страны региона и СНГ.

Отметим, что Vanhong Ceramics на данный момент имеет 5 заводов в Китае, а также управляет предприятиями в 5 странах мира.

Генеральный директор ООО Azərbaycan Vanhong Ceramics Co. Цзий Ванг: Уважаемый господин Президент, мы признательны Вам за то, что Вы удостоили нас чести, приняв участие в церемонии открытия предприятия по производству керамических плит Azərbaycan Vanhong Ceramics Co.

Президент Ильхам Алиев: Вы вкладываете столько средств в Азербайджан, инвестиции в размере 81 млн манатов – это очень большая цифра. Эти инвестиции вкладываются вашей компанией, то есть китайской компанией. Сейчас я увидел, что число сотрудников близится к 500. Это одновременно очередной вклад в нашу программу создания рабочих мест. Разумеется, такие предприятия также еще больше укрепляют китайско-азербайджанскую дружбу. Этот завод был построен всего за полтора года. То есть я заложил его фундамент полтора года назад.

Цзий Ванг: Да.

Президент Ильхам Алиев: Поэтому я уверен, что деятельность будет успешной и вы продолжите свою работу.

Цзий Ванг: С Вашей помощью все будет хорошо.

Президент Ильхам Алиев: Прекрасная продукция. Необходимости в импорте не остается. Вы обеспечите внутренний рынок?

Цзий Ванг: Обеспечим.

Глава государства ввел предприятие в действие.