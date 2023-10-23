В Сумгайыте состоялось открытие предприятия по производству керамической плитки ООО Azərbaycan Vanhong Ceramics Co.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на предприятии.
Было сообщено, что в промышленном парке на территории более 20 гектаров с использованием передовых китайских технологий будет осуществляться производство высококачественной керамической плитки различных размеров. Хотя первоначально инвестиционная стоимость предприятия со 100-процентным китайским капиталом планировалась на уровне 40 млн долларов США, а число сотрудников должно было составить 400 человек, в настоящее время в предприятие вложены инвестиции в размере 50 млн долларов США, работой обеспечены 484 человека. Продукция предприятия годовой производственной мощностью 18 млн квадратных метров будет реализовываться на внутреннем рынке, а также экспортироваться в страны региона и СНГ.
Отметим, что Vanhong Ceramics на данный момент имеет 5 заводов в Китае, а также управляет предприятиями в 5 странах мира.
Генеральный директор ООО Azərbaycan Vanhong Ceramics Co. Цзий Ванг: Уважаемый господин Президент, мы признательны Вам за то, что Вы удостоили нас чести, приняв участие в церемонии открытия предприятия по производству керамических плит Azərbaycan Vanhong Ceramics Co.
Президент Ильхам Алиев: Вы вкладываете столько средств в Азербайджан, инвестиции в размере 81 млн манатов – это очень большая цифра. Эти инвестиции вкладываются вашей компанией, то есть китайской компанией. Сейчас я увидел, что число сотрудников близится к 500. Это одновременно очередной вклад в нашу программу создания рабочих мест. Разумеется, такие предприятия также еще больше укрепляют китайско-азербайджанскую дружбу. Этот завод был построен всего за полтора года. То есть я заложил его фундамент полтора года назад.
Цзий Ванг: Да.
Президент Ильхам Алиев: Поэтому я уверен, что деятельность будет успешной и вы продолжите свою работу.
Цзий Ванг: С Вашей помощью все будет хорошо.
Президент Ильхам Алиев: Прекрасная продукция. Необходимости в импорте не остается. Вы обеспечите внутренний рынок?
Цзий Ванг: Обеспечим.
Глава государства ввел предприятие в действие.