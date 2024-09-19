О нас

В Сумгайыте состоялось открытие бюста и музея шехида майора Анара Шукюрова

В Сумгайыте состоялось открытие бюста и музея шехида майора Анара Шукюрова
Внутренняя политика
19 сентября 2024 г. 16:40
В Сумгайыте состоялось открытие бюста и музея шехида майора Анара Шукюрова

В средней школе №25 города Сумгайыта, названной в честь Героя Отечественной войны Анара Шукюрова, состоялось открытие его бюста и музея.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, в церемонии приняли участие члены семьи шехида, представители властей города, правоохранительных органов, общественности и школьный коллектив.

Бюст Анара Шукюрова был установлен в фойе школы, в которой он обучался. После открытия бюста участники ознакомились с музеем, где представлены экспонаты, отражающие жизненный путь шехида.

Уроженец Сумгайыта майор Анар Шукюров погиб 16 октября 2020 года в боях в Агдеринском направлении. Он похоронен на II Аллее шехидов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda şəhid mayor Anar Şükürovun büstünün və xatirə muzeyinin açılışı olub

Самое важное

Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
Формула-1: Сегодня стартует второй день Гран-при Азербайджана
14 сентября 2024 г. 07:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi