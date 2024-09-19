В Сумгайыте состоялось открытие бюста и музея шехида майора Анара Шукюрова

В средней школе №25 города Сумгайыта, названной в честь Героя Отечественной войны Анара Шукюрова, состоялось открытие его бюста и музея.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, в церемонии приняли участие члены семьи шехида, представители властей города, правоохранительных органов, общественности и школьный коллектив.

Бюст Анара Шукюрова был установлен в фойе школы, в которой он обучался. После открытия бюста участники ознакомились с музеем, где представлены экспонаты, отражающие жизненный путь шехида.

Уроженец Сумгайыта майор Анар Шукюров погиб 16 октября 2020 года в боях в Агдеринском направлении. Он похоронен на II Аллее шехидов.