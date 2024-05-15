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В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны

В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны В Сумгайыт доставлены останки пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Расула Ариф оглу Алиева, который был похоронен как неизвестный шехид на кладбище Peyğəmbərlik в поселке Шафаг Бейлаганского района.
Внутренняя политика
15 мая 2024 г. 13:06
В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны

В Сумгайыте состоялись похороны пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Расула Ариф оглу Алиева, который был похоронен как неизвестный шехид на кладбище Peyğəmbərlik в поселке Шафаг Бейлаганского района.

Как сообщает местное бюро Report, после церемонии прощания останки шехида были преданы земле на Аллее шехидов в Сумгайыте.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица ИВ города Сумгайыта, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Р.Алиев родился 18 февраля 1960 года в Сумгайыте. Он пропал без вести 7 ноября 1993 года в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi dəfn edilib

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