В Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны

В Сумгайыт доставлены останки пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Расула Ариф оглу Алиева, который был похоронен как неизвестный шехид на кладбище Peyğəmbərlik в поселке Шафаг Бейлаганского района.

В Сумгайыте состоялись похороны пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Расула Ариф оглу Алиева, который был похоронен как неизвестный шехид на кладбище Peyğəmbərlik в поселке Шафаг Бейлаганского района.

Как сообщает местное бюро Report, после церемонии прощания останки шехида были преданы земле на Аллее шехидов в Сумгайыте.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица ИВ города Сумгайыта, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Р.Алиев родился 18 февраля 1960 года в Сумгайыте. Он пропал без вести 7 ноября 1993 года в селе Кюрдмахмудлу Физулинского района.