В Сумгайыте простились с шехидом I Карабахской войны Рахимом Расуловым

В городе Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Рахимом Альяр оглу Расуловым, считавшимся пропавшим без вести.

В городе Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Рахимом Альяр оглу Расуловым, считавшимся пропавшим без вести.

Как сообщает Report, церемония прощания состоялась с участием родных шехида, должностных лиц Исполнительной власти Сумгайыта, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и представителей общественности.

Рахим Альяр оглу Расулов родился 19 декабря 1967 года. Он пропал без вести 28 декабря 1991 года в селе Керкиджахан.

Останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов в Сумгайыте.