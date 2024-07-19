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В Сумгайыте простились с шехидом I Карабахской войны Рахимом Расуловым

В Сумгайыте простились с шехидом I Карабахской войны Рахимом Расуловым В городе Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Рахимом Альяр оглу Расуловым, считавшимся пропавшим без вести.
Внутренняя политика
19 июля 2024 г. 10:36
В Сумгайыте простились с шехидом I Карабахской войны Рахимом Расуловым

В городе Сумгайыте простились с шехидом Первой Карабахской войны Рахимом Альяр оглу Расуловым, считавшимся пропавшим без вести.

Как сообщает Report, церемония прощания состоялась с участием родных шехида, должностных лиц Исполнительной власти Сумгайыта, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и представителей общественности.

Рахим Альяр оглу Расулов родился 19 декабря 1967 года. Он пропал без вести 28 декабря 1991 года в селе Керкиджахан.

Останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов в Сумгайыте.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Rəhim Rəsulov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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