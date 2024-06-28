В Сумгайыте простились с шехидом I Карабахской войны Эльманом Джавадовым

В Сумгайыте простились с Эльманом Джавадовым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и похороненным как неизвестный шехид на I Аллее шехидов в Баку.

В Сумгайыте простились с Эльманом Джавадовым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и похороненным как неизвестный шехид на I Аллее шехидов в Баку.

Как сообщает местное бюро Report, останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов в Сумгайыте.

В церемонии приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти города Сумгайыта, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Джавадов Эльман Хуршуд оглу родился 5 сентября 1973 года в Сумгайыте. Он пропал без вести 19 июля 1992 года в селе Атерк Агдеринского района.