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В Сумгайыте простились с шехидом I Карабахской войны Эльманом Джавадовым

В Сумгайыте простились с шехидом I Карабахской войны Эльманом Джавадовым В Сумгайыте простились с Эльманом Джавадовым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и похороненным как неизвестный шехид на I Аллее шехидов в Баку.
Внутренняя политика
28 июня 2024 г. 11:16
В Сумгайыте простились с шехидом I Карабахской войны Эльманом Джавадовым

В Сумгайыте простились с Эльманом Джавадовым, пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и похороненным как неизвестный шехид на I Аллее шехидов в Баку.

Как сообщает местное бюро Report, останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов в Сумгайыте.

В церемонии приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти города Сумгайыта, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Джавадов Эльман Хуршуд оглу родился 5 сентября 1973 года в Сумгайыте. Он пропал без вести 19 июля 1992 года в селе Атерк Агдеринского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Elman Cavadov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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