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В Сумгайыте прошла художественная выставка "Цветной диалог поколений"

В Сумгайыте прошла художественная выставка "Цветной диалог поколений" В городе Сумгайыте состоялась художественная выставка "Цветной диалог поколений".
Внутренняя политика
23 декабря 2024 г. 16:20
В Сумгайыте прошла художественная выставка Цветной диалог поколений

В Сумгайыте состоялась художественная выставка "Цветной диалог поколений".

Как сообщает сумгайытское бюро Report, художественная выставка, организованная Исполнительной властью города совместно с депутатом Милли Меджлиса Сабиной Салмановой, приурочена ко дню рождения президента Ильхама Алиева.

На мероприятии с участием руководства ИВ, заместителя председателя Милли Меджлиса Зияфета Аскерова, депутатов, художников и представителей общественности, участники ознакомились с выставленными картинами.

Выступившая на мероприятии депутат Милли Меджлиса Сабина Салманова рассказала о цели выставки. Она особо подчеркнула, что президент Ильхам Алиев всегда находится рядом с народом.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров высоко оценил работы детей. Вице-спикер отметил, что особенно достойны похвалы картины, посвященные 44-дневной Отечественной войне.

Председатель Союза художников Фархад Халилов, народный поэт Сабир Рустамханлы, глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджов рассказали о значимости мероприятия и пожелали участникам успехов.

После выступлений были награждены победители конкурса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda “Nəsillərin rəngli dialoqu” adlı rəsm sərgisi təşkil edilib

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