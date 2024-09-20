В Сумгайыте похоронен шехид Первой Карабахской войны Сафарали Сафаров

Завершилась церемония прощания с шехидом Сафарали Сафаровым, который считался пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны.

Завершилась церемония прощания с шехидом Сафарали Сафаровым, который считался пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны.

Как сообщает карабахское бюро Report, шехид был похоронен на Сумгайытской Аллее шехидов.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица ИВ города, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Сафаров Сафарали Алверди (Аллахверди) оглу родился 27 декабря 1973 года. Он пропал без вести 29 сентября 1992 года в направлении села Сырхавенд Агдамского района.