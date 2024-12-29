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В Сумгайыте похоронен погибший в авиакатастрофе Рамин Агаев

В Сумгайыте похоронен погибший в авиакатастрофе Рамин Агаев 16:13
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 16:28
В Сумгайыте похоронен погибший в авиакатастрофе Рамин Агаев

В Сумгайыте завершилась церемония прощания с Рамином Агаевым (1996 года рождения), погибшего в результате крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, Агаев похоронен на кладбище поселка Гаджи Зейналабдин.

В церемонии похорон приняли участие родственники Р.Агаева, официальные представители властей города, руководители правоохранительных органов, сотрудники управлений и предприятий, представители общественности.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, лайнер был сбит в российском воздушном пространстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTəyyarə qəzasında həlak olan Ramin Ağayev Sumqayıtda dəfn olunub - YENİLƏNİB

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