В Сумгайыте похоронен погибший в авиакатастрофе Рамин Агаев

16:13

В Сумгайыте завершилась церемония прощания с Рамином Агаевым (1996 года рождения), погибшего в результате крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, Агаев похоронен на кладбище поселка Гаджи Зейналабдин.

В церемонии похорон приняли участие родственники Р.Агаева, официальные представители властей города, руководители правоохранительных органов, сотрудники управлений и предприятий, представители общественности.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, лайнер был сбит в российском воздушном пространстве.