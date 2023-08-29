В Сумгайыте почтили память журналиста-шехида Сираджа Абышова

В Сумгайыте почтили память журналиста-шехида Сираджа Абышова по случаю дня его рождения.

В Сумгайыте почтили память журналиста-шехида Сираджа Абышова по случаю дня его рождения.

Как сообщает местное бюро Report, организованное Исполнительной властью Губадлинского района мероприятие прошло на Аллее шехидов.

В мероприятии приняли участие представители Исполнительной власти района, Губадлинской районной организации Партии "Ени Азербайджан", предприятий и организаций, а также члены семьи, родственники шехида и представители общественности.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность страны.

Выступившие на мероприятии поделились воспоминаниями о Сирадже Абышове. Отец шехида Абыш Абышов выразил признательность Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за проявленные внимание и заботу.

Отметим, что Сирадж Абышов родился 29 августа 1989 года в селе Дондарлы Губадлинского района. С 2019 года работал оператором на AzTV.

Напомним, что 4 июня 2021 года на территории села Сусузлуг Кяльбаджарского района автомобиль, в котором находились члены съемочной группы, подорвался на противотанковой мине. В результате три человека - корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор AzTV Сирадж Абышов и заместитель представителя главы ИВ Кяльбаджарского района в селе Сусузлуг Ариф Алиев погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 14 июня 2021 года С.Абышов был посмертно награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.