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В Сумгайыте почтили память шехидов Отечественной войны

В Сумгайыте почтили память шехидов Отечественной войны В Сумгайыте почтили память шехидов Отечественной войны.
Внутренняя политика
27 сентября 2024 г. 12:44
В Сумгайыте почтили память шехидов Отечественной войны

В Сумгайыте почтили память шехидов Отечественной войны.

Как сообщает местное бюро Report, в памятном мероприятии на Аллее шехидов Сумгайыта приняли участие представители исполнительной власти города, депутаты, руководители правоохранительных органов, члены семей шехидов и представители общественности.

27 сентября в 12:00 в Сумгайыте минутой молчания была почтена память шехидов.

Участники церемонии сначала возложили венки и цветы к памятнику Воину-победителю. Затем на могилы героев, погибших за территориальную целостность Азербайджана, были возложены цветы и прочитаны молитвы за упокой их душ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb

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