В Сумгайыте почтили память шехидов Отечественной войны

В Сумгайыте почтили память шехидов Отечественной войны.

В Сумгайыте почтили память шехидов Отечественной войны.

Как сообщает местное бюро Report, в памятном мероприятии на Аллее шехидов Сумгайыта приняли участие представители исполнительной власти города, депутаты, руководители правоохранительных органов, члены семей шехидов и представители общественности.

27 сентября в 12:00 в Сумгайыте минутой молчания была почтена память шехидов.

Участники церемонии сначала возложили венки и цветы к памятнику Воину-победителю. Затем на могилы героев, погибших за территориальную целостность Азербайджана, были возложены цветы и прочитаны молитвы за упокой их душ.