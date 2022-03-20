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В Суговушане состоялось открытие N-ской воинской части министерства обороны

В Суговушане состоялось открытие N-ской воинской части министерства обороны В поселке Суговушан Тертерского района состоялось открытие N-ской воинской части Министерства обороны.
Внутренняя политика
20 марта 2022 г. 16:33
В Суговушане состоялось открытие N-ской воинской части министерства обороны

В поселке Суговушан Тертерского района состоялось открытие N-ской воинской части министерства обороны.

Как сообщает Report, в открытии приняли участие президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт главе государства.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вначале посмотрели выстроенную на плацу боевую технику.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами был проинформирован об условиях, созданных в воинской части.

Было отмечено, что на территории воинской части построены контрольно-пропускной пункт, здание штаба, солдатские общежития, медпункт, котельные, магазин, столовая на 174 человека. В здании штаба воинской части есть рабочие кабинеты для военнослужащих, оснащенные всем необходимым оборудованием. Солдатская столовая также оборудована по современным стандартам.

Глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в солдатской столовой.

В воинской части созданы все условия для несения военнослужащими службы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin Suqovuşanda “N” saylı hərbi hissəsinin açılışı olub

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