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В Суговушане состоялось официальное открытие первого учебно-тренировочного сбора по гребле

В Суговушане состоялось официальное открытие первого учебно-тренировочного сбора по гребле Состоялось официальное открытие первой учебно-тренировочной базы по гребле на байдарках, организованной Федерацией каноэ и гребли на байдарках Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района
Внутренняя политика
20 марта 2022 г. 16:34
В Суговушане состоялось официальное открытие первого учебно-тренировочного сбора по гребле

Состоялось официальное открытие первого учебно-тренировочного сбора по гребле, организованного Федерацией каноэ и гребли Азербайджана в поселке Суговушан Тертерского района.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов проинформировал главу государства и первую леди о планах федерации на будущее, был показан видеоролик.

Было отмечено, что гребным спортом в Азербайджане стали заниматься с 1930-х годов. Впоследствии он стал одним из традиционных видов спорта в нашей стране. Благодаря вниманию общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане функционировали 11 гребных клубов. Хотя в первые годы независимости база в Мингячевире оказалась в бесхозном состоянии, в 2010 году по поручению главы государства она была доведена до уровня, отвечающего высочайшим стандартам. В настоящее время основная цель заключается в расширении географии гребного спорта в нашей стране и привлечении к нему молодежи.

Глава государства и первая леди были проинформированы о правилах, используемых в соревнованиях по гребле. Отмечалось, что гребля имеет 3 основных вида: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ. В академической гребле спортсмены ведут борьбу на лодках – одиночках, двойках, четверках и восьмерках. Участники соревнований приводят лодку в движение в обратном направлении. Лодка управляется синхронно как руками, ногами, так и движением тела.

После того, как Президент Азербайджана нажал кнопку, символизирующую официальное открытие учебно-тренировочного сбора, на металлической конструкции, находящейся на противоположной стороне, открылся баннер с надписью “КАРАБАХ – ЭТО АЗЕРБАЙДЖАН”, в небо были выпущены 7 тысяч воздушных шаров. Затем спортсмены приступили к тренировочному процессу.

Глава государства и первая леди понаблюдали за тренировочным процессом и флаговым шоу.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал памятный подарок и вручил его Федерации каноэ и гребли Азербайджана.

Следует особо подчеркнуть, что нынешняя поездка Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в поселок Суговушан запомнилась также организацией первого спортивного мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSuqovuşanda avarçəkmə üzrə ilk təlim-məşq toplantısının rəsmi açılışı olub

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