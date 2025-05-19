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В суде разоблачена систематическая политика Армении по этнической чистке азербайджанцев

В суде разоблачена систематическая политика Армении по этнической чистке азербайджанцев В суде разоблачена систематическая политика Армении по этнической чистке азербайджанцев.
Внутренняя политика
19 мая 2025 г. 21:24

В Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовным делам в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многих других преступлениях.

Как сообщает Report, судебное заседание проходило под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова).

На судебном заседании каждому обвиняемому были предоставлены переводчики на языке, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMəhkəmədə azərbaycanlılara qarşı Ermənistanın sistematik etnik təmizləmə siyasəti ifşa edilib

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