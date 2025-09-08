В суде рассматриваются документы о преступлениях против азербайджанцев, совершенных в 1988-1989 годах

Судебный процесс в Бакинском военном суде продолжился рассмотрением документов.

Как сообщает Report, оглашаемые документы будут рассматриваться по эпизодам.

Один из этих документов касался факта обстрела 22 февраля 1988 года принадлежащего азербайджанцам автомобиля марки ГАЗ-21 с государственным регистрационным знаком.

Отмечалось, что в момент обстрела в машине находились Л.Ф. Мамедов, А.М. Абдуллаев, А.М. Худиев, Ш.Б. Салманова и ее ребенок.

Следующие документы касались приобретения и хранения огнестрельного оружия и взрывных устройств Саргсяном Арменом Григорьевичем, приобретения и хранения взрывчатых веществ Саияном Артуром Ашотовичем, а также фактов массовых беспорядков в городах Шуша и Ханкенди.

Потерпевшая Зенфира Бабур гызы Аббасова сообщила, что проживала в Ханкенди вместе с двумя сыновьями. По ее словам, начиная с 1988 года армяне ежедневно угрожали им, выкрикивая лозунги вроде "Долой Азербайджан, да здравствует армянский народ", грозили сжечь их дом и требовали покинуть жилье. Ее сосед Славик Айрапетян неоднократно угрожал ей и оскорблял, требуя покинуть место проживания. 18 сентября 1988 года дом, где она жила, был разрушен.

Далее на суде были оглашены документы по факту массовых беспорядков в Шуше, Ханкенди и Ходжалы 18-19 сентября 1988 года.

Дополнительные документы включают в себя сведения о сожжении и разграблении домов и квартир, заселенных азербайджанскими жителями, о ранениях жителей Шарурского и Садаракского районов, а также об убийстве Гурбанова Алекпера Паша, выселении жительницы Ханкенди Асадовой Офелии Юсиф гызы и т.д