    В суде изучены документы, связанные с нанесенным Арменией ущербом в период оккупации азербайджанских земель

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 20:28
    В Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных и других преступлений в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

    Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова) каждому из обвиняемых был предоставлен переводчик на язык, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

    В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    Первым выступил обвиняемый Давит Ишханян, который ходатайствовал о сокращении срока чтения документов, связанных с ущербом, нанесенным движимому и недвижимому имуществу, культурным ценностям Азербайджана, и о предоставлении копии документа, подписанного "начальником штаба армии" самопровозглашенного режима Камо Варданяном.

    Председательствующий Зейнал Агаев заявил, что в настоящее время проводится изучение документов, и что копия указанного документа имеется на планшетах, предоставленных обвиняемым, а также что печатные варианты документов будут предоставлены адвокатам обвиняемых.

    Новость дополняется...

    Фото
