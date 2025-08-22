О нас

В суде дали показания потерпевшие в результате атак вооруженных сил Армении

В суде дали показания потерпевшие в результате атак вооруженных сил Армении В суде дали показания потерпевшие в результате атак вооруженных сил Армении
Внутренняя политика
22 августа 2025 г. 19:48
В суде дали показания потерпевшие в результате атак вооруженных сил Армении

В Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и правил войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, насильственное удержание власти и многочисленные другие преступления в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, прокуроров, защищающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоMəcburi köçkün düşən, yaralanan, girovluqda işgəncələrə məruz qalmış şəxslər məhkəmədə ifadə veriblər

Другие новости из категории

Объявлен график приема граждан в Администрации президента на сентябрь
Объявлен график приема граждан в Администрации президента на сентябрь
22 августа 2025 г. 18:10
В Ходжалы и Агдере к концу года планируется возвращение 800 семей
ФотоВ Ходжалы и Агдере к концу года планируется возвращение 800 семей
22 августа 2025 г. 17:20
Генпрокуратура Азербайджана организовала международную конференцию в Лачыне
ФотоГенпрокуратура Азербайджана организовала международную конференцию в Лачыне
22 августа 2025 г. 15:05
Раненный в результате атак ВС Армении: Историко-религиозные памятники Азербайджана были разграблены
Раненный в результате атак ВС Армении: Историко-религиозные памятники Азербайджана были разграблены
22 августа 2025 г. 14:55
Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов
ФотоЖителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов
22 августа 2025 г. 14:47
Президент наградил отличившихся военнослужащих Службы государственной охраны
Президент наградил отличившихся военнослужащих Службы государственной охраны
22 августа 2025 г. 14:36
Кямран Алиев: Открытие Зангезурского коридора внесет вклад в экономическую и политическую интеграцию
Кямран Алиев: Открытие Зангезурского коридора внесет вклад в экономическую и политическую интеграцию
22 августа 2025 г. 13:23
В Лачын к 2026 году вернутся еще 60 семей
В Лачын к 2026 году вернутся еще 60 семей
22 августа 2025 г. 13:19
В первом жилом комплексе Кяльбаджара уже разместились 20 семей
В первом жилом комплексе Кяльбаджара уже разместились 20 семей
22 августа 2025 г. 11:35
Третий жилой комплекс в Кяльбаджаре рассчитан на 476 квартир
Третий жилой комплекс в Кяльбаджаре рассчитан на 476 квартир
22 августа 2025 г. 11:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi