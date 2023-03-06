Президент: В судьбоносные моменты прошлого азербайджанские женщины всегда достойно выполняли свою миссию

Наш народ на протяжении всей своей многовековой истории считал женщину олицетворением возвышенности и всегда проявлял к ней глубокое уважение.

Наш народ на протяжении всей своей многовековой истории считал женщину олицетворением возвышенности и всегда проявлял к ней глубокое уважение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Ильхама Алиева к азербайджанским женщинам по случаю Международного женского дня – 8 Марта.

"В судьбоносные, решающие моменты нашего прошлого азербайджанские женщины всегда достойно выполняли свою миссию. Им принадлежат неоценимые заслуги в сохранении во всей полноте наших национально-духовных ценностей, являющихся вкладом в сокровищницу общечеловеческой культуры", - отмечается в послании.