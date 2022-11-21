Азербайджанский лидер: В стране значительно сокращен уровень бедности

Мы смогли значительно снизить уровень бедности.

Азербайджану удалось значительно сократить уровень бедности в стране.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, председатель партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Ильхам Алиев заявил 21 ноября на мероприятии, посвященном 30-летию создания ПЕА.

"Мы смогли значительно сократить уровень бедности. Несмотря на то, что во время пандемии уровень бедности несколько возрос, в результате работы, проделанной в пост-пандемический период, регулярного повышения минимальной заработной платы, минимального размера пенсии, мы сохраняем уровень бедности в пределах 5 процентов. Это очень хороший показатель в мировом масштабе".