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Азербайджанский лидер: В стране значительно сокращен уровень бедности

Азербайджанский лидер: В стране значительно сокращен уровень бедности Мы смогли значительно снизить уровень бедности.
Внутренняя политика
21 ноября 2022 г. 16:35
Азербайджанский лидер: В стране значительно сокращен уровень бедности

Азербайджану удалось значительно сократить уровень бедности в стране.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, председатель партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Ильхам Алиев заявил 21 ноября на мероприятии, посвященном 30-летию создания ПЕА.

"Мы смогли значительно сократить уровень бедности. Несмотря на то, что во время пандемии уровень бедности несколько возрос, в результате работы, проделанной в пост-пандемический период, регулярного повышения минимальной заработной платы, минимального размера пенсии, мы сохраняем уровень бедности в пределах 5 процентов. Это очень хороший показатель в мировом масштабе".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: We significantly reduced poverty
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz yoxsulluğu əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilmişik"

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