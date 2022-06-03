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В Стамбуле представлен первый искусственный интеллект Азербайджана - композиция "Шуша"

В Стамбуле представлен первый искусственный интеллект Азербайджана - композиция "Шуша" В Стамбуле проходит Международный фестиваль цифрового искусства IDAF-22 на тему "Является ли человеческое творчество единственной устойчивой энергией в мире?"
Внутренняя политика
3 июня 2022 г. 15:12
В Стамбуле представлен первый искусственный интеллект Азербайджана - композиция Шуша

В Стамбуле проходит Международный фестиваль цифрового искусства IDAF-22 на тему "Является ли человеческое творчество единственной устойчивой энергией в мире?"

Как передает турецкое бюро Report, фестиваль организован совместно первым турецким куратором искусственного интеллекта Avind, министерством культуры и и туризма братской страны, Генконсульством Азербайджана в Стамбуле, дочерней компанией ОАО PASHA Bank в Турции PASHA Yatırım Bankası и группой цифрового искусства Mezo.

На фестивале представлен первый искусственный интеллект Азербайджана - композиция "Шуша". В композиции с помощью искусственного интеллекта оживают имеющие древние корни образцы искусства Шуши, колыбели исторической культуры Азербайджана, - исторические ковры, национальная музыка.

На официальной церемонии открытия выступили генконсул Азербайджана Нармина Мустафаева, гендиректор и член правления PASHA Yatırım Bankası A.Ş Дженк Эйнехан и др.

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Версия на английском языке ФотоFirst artificial intelligence of Azerbaijan Shusha composition presented in Istanbul
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda Azərbaycanın ilk süni intellekti olan “Şuşa” kompozisiyası təqdim edilir

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