В Стамбуле представлен первый искусственный интеллект Азербайджана - композиция "Шуша"

В Стамбуле проходит Международный фестиваль цифрового искусства IDAF-22 на тему "Является ли человеческое творчество единственной устойчивой энергией в мире?"

В Стамбуле проходит Международный фестиваль цифрового искусства IDAF-22 на тему "Является ли человеческое творчество единственной устойчивой энергией в мире?"

Как передает турецкое бюро Report, фестиваль организован совместно первым турецким куратором искусственного интеллекта Avind, министерством культуры и и туризма братской страны, Генконсульством Азербайджана в Стамбуле, дочерней компанией ОАО PASHA Bank в Турции PASHA Yatırım Bankası и группой цифрового искусства Mezo.

На фестивале представлен первый искусственный интеллект Азербайджана - композиция "Шуша". В композиции с помощью искусственного интеллекта оживают имеющие древние корни образцы искусства Шуши, колыбели исторической культуры Азербайджана, - исторические ковры, национальная музыка.

На официальной церемонии открытия выступили генконсул Азербайджана Нармина Мустафаева, гендиректор и член правления PASHA Yatırım Bankası A.Ş Дженк Эйнехан и др.