В Средней специальной школе полиции МВД Нахчывана состоялась церемония присяги

В Средней специальной школе полиции МВД Нахчывана состоялась церемония присяги.

В Средней специальной школе полиции МВД Нахчывана состоялась церемония присяги.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, присягу принесли молодые курсанты, окончившие курс начальной подготовки.

В начале мероприятия была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов Отечественной войны и лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей. Затем был исполнен государственный гимн.

Выступая на церемонии, министр внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Сулейман Нейметов передал молодым полицейским приветствие министра внутренних дел Азербайджана Вилаята Эйвазова, рассказал о высоком внимании президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева к сотрудникам органов внутренних дел. Затем были заслушаны выступления председателя Совета ветеранов МВД, полковника полиции в отставке Юсифа Гасанова и начальника Средней специальной школы полиции, полковника полиции Камиля Мамедалиева.

Выступившая на мероприятии молодая сотрудница, член семьи шехида Гульнар Рзаева от имени однокурсников выразила благодарность за созданные условия. Затем молодые сотрудники приняли присягу.

Церемония завершилась торжественным прохождением личного состава. После мероприятия министр Сулейман Нейметов ознакомился с условиями, созданными для слушателей и курсантов.