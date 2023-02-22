О нас

В Средней специальной школе полиции МВД Нахчывана состоялась церемония присяги

В Средней специальной школе полиции МВД Нахчывана состоялась церемония присяги В Средней специальной школе полиции МВД Нахчывана состоялась церемония присяги.
Внутренняя политика
22 февраля 2023 г. 19:27
В Средней специальной школе полиции МВД Нахчывана состоялась церемония присяги

В Средней специальной школе полиции МВД Нахчывана состоялась церемония присяги.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, присягу принесли молодые курсанты, окончившие курс начальной подготовки.

В начале мероприятия была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов Отечественной войны и лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей. Затем был исполнен государственный гимн.

Выступая на церемонии, министр внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Сулейман Нейметов передал молодым полицейским приветствие министра внутренних дел Азербайджана Вилаята Эйвазова, рассказал о высоком внимании президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева к сотрудникам органов внутренних дел. Затем были заслушаны выступления председателя Совета ветеранов МВД, полковника полиции в отставке Юсифа Гасанова и начальника Средней специальной школы полиции, полковника полиции Камиля Мамедалиева.

Выступившая на мероприятии молодая сотрудница, член семьи шехида Гульнар Рзаева от имени однокурсников выразила благодарность за созданные условия. Затем молодые сотрудники приняли присягу.

Церемония завершилась торжественным прохождением личного состава. После мероприятия министр Сулейман Нейметов ознакомился с условиями, созданными для слушателей и курсантов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan DİN-in Orta İxtisas Polis Məktəbində andiçmə mərasimi keçirilib

Другие новости из категории

В прошлом году двое судей освобождены от должности, полномочия одного судьи были досрочно прекращены
В прошлом году двое судей освобождены от должности, полномочия одного судьи были досрочно прекращены
22 февраля 2023 г. 20:09
Ильхам Алиев: Имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества Азербайджана и Иордании
Ильхам Алиев: Имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества Азербайджана и Иордании
22 февраля 2023 г. 17:45
Утвержден порядок выплат по государственного обязательному личному страхованию
Утвержден порядок выплат по государственного обязательному личному страхованию
22 февраля 2023 г. 14:45
В МЧС прошла серия мероприятий, посвященных Году Гейдара Алиева
ФотоВ МЧС прошла серия мероприятий, посвященных Году Гейдара Алиева
22 февраля 2023 г. 12:22
В приютах для женщин не хватает 58% требуемого минимального количества мест
В приютах для женщин не хватает 58% требуемого минимального количества мест
22 февраля 2023 г. 11:57
Еще 2 гази вернулись на родину после лечения в Турции
ФотоЕще 2 гази вернулись на родину после лечения в Турции
22 февраля 2023 г. 10:46
В прокуратуре города Баку прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ прокуратуре города Баку прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева
21 февраля 2023 г. 17:31
В Нахчыване прошла конференция на тему Гейдар Алиев и строительство гражданского общества
ФотоВ Нахчыване прошла конференция на тему "Гейдар Алиев и строительство гражданского общества"
21 февраля 2023 г. 17:30
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
21 февраля 2023 г. 16:46
Малейка Аббасзаде награждена орденом Шараф
Малейка Аббасзаде награждена орденом "Шараф"
21 февраля 2023 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi