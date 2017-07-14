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    В "Список электронных видов услуг" МВД внесены изменения

    Документ подписал премьер-министр Артур Раси-заде

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Внесены изменения в закон Кабинета Министров "Об утверждении списка электронных видов услуг" и "Правил оказания электронных видов услуг органами центральной исполнительной власти по конкретным сферам".

    Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    Согласно документу, в "Список электронных видов услуг" по обеспечению правил безопасности дорожного движения сделаны добавления. Так, после этого в список оказываемых электронных услуг Министерства внутренних дел (МВД) будут включены предоставление информации и выплата штрафов, связанных с административными делами по нарушению правил дорожного движения и нарушению обеспечения правил дорожного движения.

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