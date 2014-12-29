​В списке помилованных по распоряжению президента Ильхама Алиева лиц и двое журналистов

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Среди тех, кто выйдет на свободу согласно подписанному сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжению "О помиловании ряда осужденных лиц", есть главный редактор газеты "Хурал" Авез Зейналлы и главный редактор газеты "P.S. Nota" Сардар Алибейли.

Как сообщает Report, распоряжение коснулось также юриста Гурбана Мамедова, членов Гражданского движения “Nida” Заура Гурбанлы и Узеира Мамедли. В списке также есть и один иностранный гражданин. Гражданин Турции Халил Алдемир тоже в числе помилованных.

Напомним, что 87 человек помилованы сегодняшним распоряжением главы государства.