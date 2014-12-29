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    ​В списке помилованных по распоряжению президента Ильхама Алиева лиц и двое журналистов

    На основе распоряжения освобождены также Гурбан Мамедов, бывшие члены “Nida” Заур Гурбанлы и Узеир Мамедли

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Среди тех, кто выйдет на свободу согласно подписанному сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжению "О помиловании ряда осужденных лиц", есть главный редактор газеты "Хурал" Авез Зейналлы и главный редактор газеты "P.S. Nota" Сардар Алибейли. 

    Как сообщает Report, распоряжение коснулось также юриста Гурбана Мамедова, членов Гражданского движения “Nida” Заура Гурбанлы и Узеира Мамедли. В списке также есть и один иностранный гражданин. Гражданин Турции Халил Алдемир тоже в числе помилованных.

    Напомним, что 87 человек помилованы сегодняшним распоряжением главы государства.

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