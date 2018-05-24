В списке помилованных есть 11 известных лиц - СПИСОК

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц", куда вошли имена 11 известных лиц.

Как сообщает Report, это поэт Садай Шекерли (Шекеров), арестованные за нардаранские события Надир Бабаев, Алиага Гасымов, Хилал Джаббаров, Алекбер Гурбанов, Фаиль Шахбазов, Натиг Шахбазов, арестованные на акции "хиджаб" Давид Керимов, Эльшад Рзаев, член ПНФА Эльнур Фараджов, задержанный во время проведения "Евровидения" Валех Абдуллаев.