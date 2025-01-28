В Совете прессы заработает горячая линия в связи с муниципальными выборами

29 января, в день муниципальных выборов, в Совете прессы будет действовать горячая линия для журналистов.

29 января, в день муниципальных выборов, в Совете прессы будет действовать горячая линия для журналистов.

Как сообщает Report, горячая линия будет активна в часы работы избирательных участков по телефонам (012) 441 35 96, (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03.

Журналисты смогут обращаться по этим номерам для информирования о недоразумениях или проблемах, возникающих в процессе освещения выборов.

Отмечается, что Совет прессы будет работать в координации с соответствующими инстанциями для поддержки свободной деятельности журналистов при освещении выборов.