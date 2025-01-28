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В Совете прессы заработает горячая линия в связи с муниципальными выборами

В Совете прессы заработает горячая линия в связи с муниципальными выборами 29 января, в день муниципальных выборов, в Совете прессы будет действовать горячая линия для журналистов.
Внутренняя политика
28 января 2025 г. 16:37
В Совете прессы заработает горячая линия в связи с муниципальными выборами

29 января, в день муниципальных выборов, в Совете прессы будет действовать горячая линия для журналистов.

Как сообщает Report, горячая линия будет активна в часы работы избирательных участков по телефонам (012) 441 35 96, (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03.

Журналисты смогут обращаться по этим номерам для информирования о недоразумениях или проблемах, возникающих в процессе освещения выборов.

Отмечается, что Совет прессы будет работать в координации с соответствующими инстанциями для поддержки свободной деятельности журналистов при освещении выборов.

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Версия на азербайджанском языке Mətbuat Şurasında bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı “qaynar xətt” fəaliyyət göstərəcək

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