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В Совет ветеранов ПЕА избраны новые члены

В Совет ветеранов ПЕА избраны новые члены В состав Совета ветеранов Партии "Ени Азербайджан" путем кооптации (введение в состав выборного органа новых членов либо кандидатов собственным решением данного органа без проведения дополнительных выборов) избраны новые члены.
Внутренняя политика
10 сентября 2021 г. 16:02
В Совет ветеранов ПЕА избраны новые члены
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В состав Совета ветеранов Партии "Ени Азербайджан" путем кооптации (введение в состав выборного органа новых членов либо кандидатов собственным решением данного органа без проведения дополнительных выборов) избраны новые члены.

Как передает Report, решение об этом принято на сегодняшнем заседании правления партии.

В ходе заседания также были утверждены Положения Совета ветеранов, Союза молодежи, Центрального аппарата и местных организаций Партии "Ени Азербайджан".

Наряду с этим, на заседании было дано согласие на выделение финансовых средств для создания системы отчетности и регистрации членов ПЕА.

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