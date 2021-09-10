В Совет ветеранов ПЕА избраны новые члены

В состав Совета ветеранов Партии "Ени Азербайджан" путем кооптации (введение в состав выборного органа новых членов либо кандидатов собственным решением данного органа без проведения дополнительных выборов) избраны новые члены.

В состав Совета ветеранов Партии "Ени Азербайджан" путем кооптации (введение в состав выборного органа новых членов либо кандидатов собственным решением данного органа без проведения дополнительных выборов) избраны новые члены.

Как передает Report, решение об этом принято на сегодняшнем заседании правления партии.

В ходе заседания также были утверждены Положения Совета ветеранов, Союза молодежи, Центрального аппарата и местных организаций Партии "Ени Азербайджан".

Наряду с этим, на заседании было дано согласие на выделение финансовых средств для создания системы отчетности и регистрации членов ПЕА.