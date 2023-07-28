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В состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны внесены изменения

В состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны внесены изменения В состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при президенте Азербайджанской Республики внесены изменения.
Внутренняя политика
28 июля 2023 г. 14:34
В состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны внесены изменения

В состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны при президенте Азербайджанской Республики внесены изменения.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после абзаца "Начальник Службы внешней разведки Азербайджанской Республики" добавлены новые абзацы в следующем содержании:

Начальник Службы безопасности президента Азербайджанской Республики

Начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

Кроме того, слова "Особой службы государственной охраны" заменены словами "Государственного агентства по охране стратегических объектов".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyanın tərkibi dəyişib

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