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    В состав коллегии Агентства по авторским правам внесены изменения

    В членстве коллегии будут не 5, а 6 человек

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в решение "О составе коллегии Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, в членстве коллегии будут не 5, а 6 человек.

    Согласно решению, в членство коллегии принят директор Центра обеспечения прав интеллектуальной собственности Агентства по авторским правам Ровшан Насиров.

    Кроме того, завотделом права и регистрации произведений Агентства по авторским правам Худаят Гасанли исключен из членства коллегии. На его место назначена Надира Бадалбейли. 

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