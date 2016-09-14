В состав коллегии Агентства по авторским правам внесены изменения

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в решение "О составе коллегии Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, в членстве коллегии будут не 5, а 6 человек.

Согласно решению, в членство коллегии принят директор Центра обеспечения прав интеллектуальной собственности Агентства по авторским правам Ровшан Насиров.

Кроме того, завотделом права и регистрации произведений Агентства по авторским правам Худаят Гасанли исключен из членства коллегии. На его место назначена Надира Бадалбейли.