В соцсетях приступили к широкомасштабной кампании в связи с геноцидом 31 марта

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В целях широкой пропаганды реалий, связанных с геноцидом 31 марта, UBM Group приступила к активной пропагандистской кампании, создав в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube страницу под названием "Armenian Terror".

Как сообщает Report, на странице размещены специальные постеры, картины и видеокадры. Пропагандистский материал подготовлен не только на азербайджанском, но и на английском, русском, немецком и французском языках с целью распространения их во всем мире.

Отметим, что в промежутке с 31 марта по 2 апреля 1918 года армянские дашнаки и большевики убили тысячи азербайджанцев, сожгли жилые здания, мечети, разграбили имущество населения.

Согласно распоряжению президента Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года, ежегодно 31 марта отмечается как День геноцида азербайджанцев. По этому случаю во всем мире проходят различные мероприятия, конференции, церемонии почтения памяти жертв.

Для получения информации, комментариев, сообщений, заметок и пр. просим воспользоваться хэштегами #armenianterror, #31marchgenocide и указанными линками:

https://www.facebook.com/armenianterror/

https://twitter.com/armenianterror_/

https://www.instagram.com/armenian_terror/

https://www.youtube.com/channel/UCPw6RiumvfoSK7bNG...