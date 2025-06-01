В SOCAR состоялись мероприятия по случаю Международного дня защиты детей

В главном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) прошли два мероприятия по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей.

В главном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) прошли два мероприятия по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей.

Как сообщили Report в пресс-службе SOCAR, для детей в возрасте 8-12 и 13-17 лет были организованы проекты "Один день на рабочем месте родителя" и Kids day at the office (День детей в офисе) соответственно.

Дети, посетив рабочие места своих родителей и познакомившись со средой, в которой они работают, получили подробную информацию о рабочем процессе. Они на короткое время символически выполняли обязанности своих родителей.

В рамках проекта "Один день на рабочем месте родителя" была организована встреча детей с заслуженным артистом Азербайджана Бахрамом Багирзаде, им были представлены различные книги.

На мероприятиях, проведенных для обеих возрастных категорий, дети ознакомились с выставкой, посвященной энергетической политике общенационального лидера Гейдара Алиева, и выставкой об азербайджанской нефти.

В госкомпании подчеркнули, что SOCAR, в соответствии с государственной политикой в отношении детей, с особым вниманием и заботой относится не только к своим сотрудникам, но и к членам их семей, их детям.