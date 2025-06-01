О нас

В SOCAR состоялись мероприятия по случаю Международного дня защиты детей

В SOCAR состоялись мероприятия по случаю Международного дня защиты детей В главном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) прошли два мероприятия по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей.
Внутренняя политика
1 июня 2025 г. 14:30
В SOCAR состоялись мероприятия по случаю Международного дня защиты детей

В главном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) прошли два мероприятия по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей.

Как сообщили Report в пресс-службе SOCAR, для детей в возрасте 8-12 и 13-17 лет были организованы проекты "Один день на рабочем месте родителя" и Kids day at the office (День детей в офисе) соответственно.

Дети, посетив рабочие места своих родителей и познакомившись со средой, в которой они работают, получили подробную информацию о рабочем процессе. Они на короткое время символически выполняли обязанности своих родителей.

В рамках проекта "Один день на рабочем месте родителя" была организована встреча детей с заслуженным артистом Азербайджана Бахрамом Багирзаде, им были представлены различные книги.

На мероприятиях, проведенных для обеих возрастных категорий, дети ознакомились с выставкой, посвященной энергетической политике общенационального лидера Гейдара Алиева, и выставкой об азербайджанской нефти.

В госкомпании подчеркнули, что SOCAR, в соответствии с государственной политикой в отношении детей, с особым вниманием и заботой относится не только к своим сотрудникам, но и к членам их семей, их детям.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-da Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə tədbirlər keçirilib

Экслюзивные новости

Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi