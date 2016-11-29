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    В случае неучастия по меньшей мере двух свидетелей при осмотре места происшествия, использование видеозаписей будет принудительным

    В случае необходимости раздевания лица при личном обыске и выемке видеосъемка проводиться не будет

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане не будет проводиться видеосъемка в случае необходимости раздевания лица при личном обыске и выемке.

    Как передает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ст.246 (личный обыск и выемка) Уголовно-процессуального кодекса предложено внести новый пункт.

    Согласно проекту поправки, в случае возникновения необходимости раздевания лица при личном обыске и выемке не будет проводиться видеосъемка. В этом случае обыск и выемка по указанию следователя будет производиться лицом одного пола. 

    Кроме того, согласно изменениям, в случае неучастия по меньшей мере двух свидетелей при осмотре места происшествия, использование видеозаписей будет принудительным.

    Проект был вынесен на голосование и принят. 

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