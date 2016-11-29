Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане не будет проводиться видеосъемка в случае необходимости раздевания лица при личном обыске и выемке.

Как передает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ст.246 (личный обыск и выемка) Уголовно-процессуального кодекса предложено внести новый пункт.

Согласно проекту поправки, в случае возникновения необходимости раздевания лица при личном обыске и выемке не будет проводиться видеосъемка. В этом случае обыск и выемка по указанию следователя будет производиться лицом одного пола.

Кроме того, согласно изменениям, в случае неучастия по меньшей мере двух свидетелей при осмотре места происшествия, использование видеозаписей будет принудительным.

Проект был вынесен на голосование и принят.