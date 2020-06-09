TƏBİB: В следующую пятницу и субботу могут ввести запрет на выход из дома

Принято решение относительно карантинных правил в течение очередной недели.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, на следующей неделе жесткий карантин предлагается применить в пятницу и субботу (19 и 20 июня): "В воскресенье предлагается жесткий карантин не применять и оставить этот день для отдыха граждан. В этот день предусматриваются определенные ограничения в целях соблюдения соцдистанции".