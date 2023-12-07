В следующем году в Азербайджане пройдут и муниципальные выборы

В Азербайджане в 2024 году наряду с внеочередными президентскими выборами будут проведены также и муниципальные.

В Азербайджане в 2024 году наряду с внеочередными президентскими выборами будут проведены также и муниципальные.

Как сообщает Report, внеочередные президентские выборы пройдут в феврале, а муниципальные выборы ожидаются в декабре.

Последние выборы в муниципалитеты в стране прошли 23 декабря 2019 года. Срок полномочий органов местного самоуправления - 5 лет, то есть истекает к концу следующего года.

По Избирательному кодексу, выборы в муниципалитеты назначаются Центральной избирательной комиссией, а информация о дате их проведения публикуется не позднее двух дней после принятия решения.