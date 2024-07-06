В следующем году будет сдан в эксплуатацию Лачынский международный аэропорт

В следующем году в Лачыне будет сдан в эксплуатацию 9-й международный аэропорт страны.

В следующем году в Лачыне будет сдан в эксплуатацию 9-й международный аэропорт страны.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на состоявшейся 6 июля в Шуше церемонии открытия неформального саммита Организации тюркских государств.

Глава государства отметил, что Азербайджан, владеющий более 50 торговыми судами на Каспии, предоставляет важные транзитные услуги тюркским государствам: "С учетом роста объема грузоперевозок в настоящее время на Бакинском судостроительном заводе строятся еще шесть судов. В следующем году в Лачыне будет сдан в эксплуатацию 9-й международный аэропорт страны. Пропускная способность международного торгового порта Алят будет расширена с 15 миллионов до 25 миллионов тонн".