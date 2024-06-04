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В Сиязани простились с шехидом I Карабахской войны Руфатом Джаббаровым

В Сиязани простились с шехидом I Карабахской войны Руфатом Джаббаровым В селе Даг Гушчу Сиязанского района простились с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Руфатом Джаббаровым, похороненным как неизвестный шехид на Аллее шехидов в городе Тертер.
Внутренняя политика
4 июня 2024 г. 14:51
В Сиязани простились с шехидом I Карабахской войны Руфатом Джаббаровым

В селе Даг Гушчу Сиязанского района простились с пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны Руфатом Джаббаровым, похороненным как неизвестный шехид на Аллее шехидов в городе Тертер.

Как сообщает северное бюро Report, в церемонии приняли участие родственники покойного, должностные лица ИВ Сиязанского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Останки шехида были перезахоронены на Аллее шехидов в селе Даг Гушчу.

Джаббаров Руфат Мамедгусейн оглу родился 10 июня 1971 года в селе Даг Гушчу Сиязанского района. Он пропал без вести 4 октября 1992 года в селе Чылдыран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSiyəzəndə Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Rüfət Cabbarov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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