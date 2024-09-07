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В Шушу выехали еще 27 семей бывших вынужденных переселенцев

В Шушу выехали еще 27 семей бывших вынужденных переселенцев В город Шуша выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.
Внутренняя политика
7 сентября 2024 г. 06:30
В Шушу выехали еще 27 семей бывших вынужденных переселенцев

В город Шуша выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

Как сообщает Report, семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, 7 сентября июня выехали в родные края из Гарадагского района Баку.

На данном этапе в Шушу отправились 27 семей (91 человек).

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители города Шуша выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что в Шуше, с учетом выехавших сегодня лиц, обеспечено постоянное проживание 204 семей (763 человека).

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa şəhərinə daha 27 ailə yola salınıb

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